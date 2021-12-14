В Вишневом мужчина открыл огонь по людям: введена спецоперация (фото, видео)

Преступника задержали / Коллаж "Сегодня"
В Вишневом Киевской области задержали вооруженного преступника.
Об этом сообщает Telegram-канал "Алярм".
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Сегодня в 12:00 неизвестный мужчина выстрелил несколько раз в людей. После этого он закрылся в квартире многоэтажки.
Была срочно введена спецоперация, квартиру штурмовали. Злоумышленника задержали.
В Вишневом задержали мужчину, который стрелял в людей. Фото: Telegram-канал "Алярм".
В Вишневом задержали мужчину, который стрелял в людей. Фото: Telegram-канал "Алярм".
Резонансная перестрелка в Мукачеве
В Мукачеве произошла стрельба в кафе. В результате в центральную районную больницу попали двое мужчин с огнестрельными ранениями.
В полиции сообщили, что раненым мужчинам 27 и 28 лет.
- Один из них получил огнестрельное ранение в легкие. Состояние его тяжелое, он в реанимации.
- Второй получил ранение в плечо, под лопатку. Состояние – средней степени тяжести.
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- В Житомирской области будут судить полковника ВСУ, который пьяный выстрелил в 10-летнего ребенка.
- В июне в центре Николаева произошла стрельба. В результате инцидента двое мужчин получили ранения в грудь.