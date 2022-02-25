В Ворзеле оккупанты могут зайти в населенные пункты

В Украине продолжаются мощные обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

В пятницу, 25 февраля, в Ворзеле Киевской области российские оккупанты могут окружить населенные пункты и зайти в них.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.

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"Ворзель, Киевская область. Возможен заход врага в окрестные населенные пункты. Пали оккупанта! Все к оружию!" – написали в ведомстве.

Что произошло 25 февраля

В Сумах идут бои. По сообщениям из соцсетей, бои идут возле кадетского корпуса.

В Киеве утром объявили воздушную угрозу. Работали сирены. Граждан просили срочно последовать в укрытия.

Кроме того, наемники начали стрелять по Киеву. Противовоздушная оборона сбила над столицей летательный аппарат России. В результате возник сильный пожар в одном из домов на улице Кошица, 7а. По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии.

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