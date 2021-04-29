В зоопарке Киева беби-бум у лесных котов и открытие сезона (фото)

В семействе кошачьих лемуров и мунтжаков есть хвостатое пополнение, хотя его ожидают ближе к середине лета

Киевском зоопарке стартует новый сезон. С субботы он заработает по новому летнему графику, будет открыт с 9:00 до 18:00.

Чем там собираются удивлять посетителей, узнал сайт "Сегодня".

В зоопарке отмечают, что этот сезон для них был одним из самых сложных – аномально холодный апрель. Обычно в это время уже было +20 градусов тепла и все животные были в вольерах. В этом году выпуск животных в вольеры начнется только завтра.

Летучие мыши уже на свободе

В зоопарке отмечают, что несмотря на аномальную погоду, они выполняют весенние работы по сохранению ценной растительности, высадке новых зеленых насаждений и подготовки ключевой рекреационной зоны для киевлян и гостей города.

/ Фото: Александр Марущак

"Как научная и природоохранная организация мы вступаем в активный сезон, когда специалисты наших научно-исследовательских программ начинают полевую работу. Например, летучие мыши после реабилитации в зоопарке уже возращены в дикую природу. Хомячки и суслики из нашего Центра обновления скоро дадут очередное потомство, которое отправится восстанавливать природные популяции в Украине", – рассказывает сайту "Сегодня" Кирилл Трнатин, гендиректор Киевского зоопарка.

/ Фото: Александр Марущак

Покажут Сиамангов и бегемота

Уже завтра в большой универсальный вольер сотрудники зоопарка выпустят семейство сиамангов. После зимы в нем провели обогащение природной среды: посадили новые деревья, повесили новые кормушки и игрушки для сиамангов. Уже в субботу их смогут увидеть посетители зоопарка.

/ Фото: Александр Марущак

Завтра на улицу впервые после зимы выйдет бегемот Лили. В субботу ее смогут увидеть все посетители зоопарка.

/ Фото: Александр Марущак

"В каждом вольере животных что-то изменилось: заменили декорации, высадили новые деревья. Через две-три недели в вольерах животных появятся 10 питьевых мини-фонтанов. Пить воду из них смогут львы, еноты, носухи", – рассказывает сайту "Сегодня" Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

/ Фото: Александр Марущак

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Невеста из Цюриха

Несмотря на холодную весну, в зоопарке уже начался маленький беби-бум. В семействе кошачьих лемуров и мунтжаков есть хвостатое пополнение. И это очень круто! Обычно новорожденные малыши появляются тут в период май-июнь.

"Зимой со Швейцарии в Киевский зоопарк привезли лесную кошку по имени Сильвия. Наш лесной кот Сильвер, которой семь лет прожил в зоопарке холостяком, теперь стал папой. Мы пока не беспокоим молодую маму, она еще кормит малышей и нам их не показывает. Пока не знаем, какое у них потомство, но оно уже очень ценно, поскольку лесную кошку мы получили в рамках программы сохранения вида", – добавляет Кирилл Трантин.

Кстати, в прошлом году в зоопарке Киева родились детеныши 48 видов животных! В частности, таких редких, как сиаманг, олень лира, лопатоног мадагаскарский.

/ Фото: Александр Марущак

/ Фото: Александр Марущак

/ Фото: Александр Марущак