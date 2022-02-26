Васильков – наш! Бой под Киевом закончился победой ВСУ

В Василькове всю ночь шли бои / Фото: Коллаж: Сегодня

Штурм российскими военными Василькова Киевской области, который длился всю ночь, закончился победой ВСУ.

Об этом сообщает мэр города Наталья Баласинович в Facebook.

Реклама

На улице Декабристов в городе велись ожесточенные бои, но наши 40-я и 138-я бригады выстояли.

"Сейчас заканчиваются бои. Можно сказать, что в Василькове уже тихо, и наша страшная ночь подошла к своему концу", – сказала глава города.

Реклама

По ее словам, на город скидывали многочисленный десант оккупантов.

"Мы у себя дома, наши воины у себя дома. Произошло все, как должно было произойти", – добавила мэр.

Россияне в форме копов расстреляли бойцов под Васильковом

Российские диверсанты переоделись в форму Национальной полиции Украины, приехали на авто с мигалками к КПП возле Василькова и расстреляли украинских бойцов. Об этом сообщает УП со ссылкой на источник в командовании ВСУ.

Реклама

"Оккупационные ДРГ используют для прикрытия машины и форму полиции Украины. Так они действовали вблизи Василькова, где только что наша ПВО сбила ИЛ-76 с российскими десантниками", - сказал источник.

Отмечается, что оккупанты приехали на авто с мигалками, расстреляли наших бойцов на КПП и таким образом отвлекли внимание. А в это время с другой стороны зашла другая группа на грузовике.

Ситуация в Киевской области

Ночью в столице и области ухудшилась обстановка – пока вражеский десант пытался высадиться в Василькове, в столице российские войска атаковали ТЭЦ-6.

Накануне жители столицы слышали звуки выстрелов на Троещине. После этого в Сети появилась информация, что наши защитники поймали российских оккупантов. В соцсети опубликовали видео, что стреляли на улице Бальзака, 55Б.