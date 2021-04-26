Весенняя метель накрыла Киевскую область (фото)

Погода не перестает удивлять украинцев своей переменчивостью – в Киевской области под конец апреля выпал снег

В Киевскую область вернулась зима. Так, в Мироновке сегодня, 26 апреля, выпал снег.

Как сообщает корреспондент "Сегодня" Елена Халик, осадки не прекращаются. Земля и деревья покрылись немалым слоем снега.

Фото: Елена Халик, "Сегодня"

Фото: Елена Халик, "Сегодня"

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Фото: Елена Халик, "Сегодня"

Также очевидцы публикуют видео снега в Богуславе Киевской области.

Видео: Telegram-канал/Х Киев

Кроме того, по данным синоптиков, в Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Ночью обещают небольшой дождь. Скорость западного ветра составит 7-12 м/с. Температура составит около 8-10 градусов тепла.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области выпал снег. Осадки появились утром в городе Кодыма в Подольском районе.

Также напомним, в Украину снова идут заморозки, а в Карпатах может выпасть мокрый снег.