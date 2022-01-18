Ветер сорвал 50-килограммовый крест с Софийского собора в Киеве (фото)

Крест отправили на реставрацию. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сильный ветер сорвал трехметровый крест с купола Софийского собора в центре Киева. Пропажу заметила охрана заповедника.

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Как рассказали сайту "Сегодня" в Национальном заповеднике "София Киевская", чрезвычайное происшествие произошло в ночь с пятницы на субботу. В результате падения крест разбился на части.

"Этой ночью был очень сильный ветер. Он сорвал трехметровый крест с одного из куполов собора в восточно-южном пределе храма. Он был ненадежно прикреплен в свое время. Сейчас крест передали на реставрацию. Его будут восстанавливать, к этому вопросу подключатся спонсоры. Через месяц, скорее всего, крест вернется на прежнее место", – пояснили нам в Национальном заповеднике "София Киевская".

Вес креста составляет 50 килограмм. В результате ЧП никто из людей не пострадал.

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Купол Софийского собора. Фото: Ху**ый Киев

Ветер срывает не первый крест

В Каменец-Подольском районе Хмельницкой области шквальный ветер повалил крест, установленный над рекой Днестр вблизи Бакотского монастыря.

Порывы ветра в районе были настолько сильными, что огромный крест рухнул на землю и разбился. Судя по фото, восстановлению он уже не подлежит.

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