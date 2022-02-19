Ветрено и дождь: погода в Киеве на 19 февраля

Днем температура повысится до +5...+7 градусов. Коллаж "Сегодня"

Погода в Киеве в субботу, 19 февраля, ухудшится. Весь день будет ветрено, а днем пройдет небольшой дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр

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Погода

В предпоследнюю субботу февраля в столице будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, а днем пройдет​​ небольшой дождь.

Также ожидается дождь, возможно, с мокрым снегом. Ночью столбики термометров опустятся до −2 градусов, поэтому утром будет скользко. Днем температура повысится до +5...+7 градусов. Ветер западный с переходом в юго-западный, 4-9 м/с.

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Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.