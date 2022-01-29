Ветрено и снежно: погода в Украине 29 января (карта)

В этот день скорость ветра будет достигать 12 м/с / Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в субботу, 29 января, будет пасмурной и снежной. Осадки ожидаются в некоторых областях. Порывы ветра в этот день будут достигать 7-12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня осадки прогнозируют в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях и Крыму.

На западе столбики термометров будут колебаться от -2 до +1 градуса. На востоке прогнозируется от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

В северных регионах ожидается колебание температуры в пределах -1 градуса до +2. На юге – 1-5 градусов тепла.

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В Киеве ожидается мокрый снег, от -1 до +1 градуса, а в Симферополе будет идти дождь — 3-5 градусов тепла.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

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Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

Что делать во время сильного ветра?