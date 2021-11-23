Видео дня. Киев засыпает первым снегом

В столице ухудшилась погода / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве выпал первый снег. Сейчас 173 единицы техники обрабатывают дороги и тротуары противогололедными средствами.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Дорожники еще до начала осадков начали обрабатывать мосты, подъемы и спуски, а также улицы из брусчатки противогололедными средствами.
"Специальная техника расположена на исходных позициях в городе, а также наносит жидкие хлориды, соль и песчаносоляную смесь. Коммунальная корпорация для зимнего содержания дорог, мостов, тротуаров и велодорожек имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной спецтехники", – говорится в сообщении.
В УК "Киевавтодор" напоминают водителям, что в период ухудшения погодных условий необходимо:
- быть осмотрительными на дорогах;
- сменить летнюю резину на зимнюю;
- не оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работать спецтехнике. Автомобили, мешающие уборке улиц от снега, эвакуируют.
Какой погоды ждать этой зимой?
Проявления зимы, похолодания, снег будут, но природных катаклизмов не ожидают.
"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – рассказал синоптик Николай Кульбида.
Морозы могут достигать и 25 и 30 градусов. Но в сравнении с зимами 30-40 лет назад эти морозные периоды окажутся кратковременными.
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