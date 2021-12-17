Видео дня. На киевском озере заметили черных лебедей

Птицы не боялись прохожих / Коллаж "Сегодня"
В Киеве на озере Вырлица люди заметили пару черных лебедей.
Видео разместил на своей Facebook-страничке Иван Кичера.
Детали
Птиц заметили на озере утром. Они не боялись прохожих. Видео собрало достаточно много комментариев. Люди удивляются, откуда на озере появились черные лебеди.
Комментарии
"Красивая парочка. Шик. И уточки гостеприимные) Интересно, отстали от стаи или плановый отдых? Что же их ждет в минус 18, которые обещают на следующей неделе?".
"Какие красавцы!!! Такая охота погладить эту длинную шейку".
"Какая прелесть".
Лебеди могут умереть?
Сайт "Сегодня" выяснял у экспертов, следует ли помогать птицам именно сейчас.
Смотритель приюта для лебедей в Межигорье Сергей Григорьев считает, что появление черных лебедей на озере в декабре – ненормальное явление.
"Эта птица совершенно из другого климата и региона, но многие десятилетия она разводиться, как экзотическая и содержится в парках, зоопарках и поместьях богатых людей. Думаю, что лебедям вовремя не обрезали крылья и они улетели. Такие птицы должны жить в более щадящих условиях. Они разводятся в неволе и уже не считаются дикими. Есть большой риск обморожения лап, если черный лебедь в мороз будет на открытом водоеме. Также им необходим корм", – рассказывает нам смотритель приюта для лебедей в Межигорье Сергей Григорьев.
Может быть, что эта пара прилетела в Киев из Европы, но наш эксперт более склонен к версии, что птицы улетели из какого-нибудь поместья в столице.
"Я считаю, что их необходимо отловить. Они могут не пережить сильных морозов. Мы с удовольствием примем птиц у себя в приюте. У нас сейчас более 50 лебедей, из которых часть больные и с травмами. Лебедей к нам привозят практически ежедневно со всей Киевской области. Мы им дадим все необходимое", – говорит Сергей Григорьев.
Мужчина согласен разместить у себя лебедей, если их поймают и привезут в Межигорье. Там им дадут кормом и поселят в теплое помещение.
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