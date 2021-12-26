Видео дня. В Киеве создали новогоднюю автоелку из 300 машин

В Киеве устроили необычный перфоманс. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве водители решили создать из своих машин новогоднюю елку. В мероприятии использовали более 300 автомобилей.
Соответствующий ролик опубликовали в Telegram-канале "Типичный Киев".
Яркая елка из машин
На видео можно увидеть, как более 300 автомобилей выстроились в форме новогодней елки, включили фары и аварийные сигналы.
"Во время перформанса полностью погруженные в новогоднюю атмосферу автолюбители загадывали желания и пели новогодние песни", – говорят очевидцы.
По стране шествуют автоелки
В Украине продолжаются флешмобы по построению новогодней елки из машин. Конкуренцию харьковской автоелке, пока признанной самой большой в стране, пытались составить в Киеве и Днепре.
У Киева елка получилась как живая, что запечатлено на ярком видео.
При построении столичной елки в очередь в районе окружной дороги выстроились сотни автомобилей.
В Киеве также отличились миниатюрной автоелкой из автомобилей Smart.
Старался не отставать от модного флешмоба и Днепр, там в акции приняли участие около двухсот машин.