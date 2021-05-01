Суд арестовал виновника ДТП в центре Киева, в котором погибла 18-летняя девушка

Водителя иномарки взяли под стражу на 60 суток

Виновника смертельного ДТП на улице Леси Украинки взяли под стражу без возможности внесения залога.

Об этом сообщает Прокуратура Киева в Facebook.

Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и взял под стражу сроком на 60 суток водителя автомобиля Infiniti, который в ночь на 1 мая совершил ДТП со смертельным исходом в центре Киева. Возможность внесения залога суд своим решением не предусмотрел.

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"Водитель, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, не выполнил требование полиции об остановке транспортного средства, и не справившись с управлением автомобиля совершил выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на опору светофора", – говорится в сообщении.

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В результате аварии 18-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте, а водитель и еще один пассажир получили телесные повреждения.

Водителя Infiniti задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Сейчас устанавливается обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Киеве велосипедистка сбила пешехода, обе женщины в больнице.

Кроме того, в Ровенской области столкнулись пять автомобилей.