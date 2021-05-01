Водителя уже задерживали за пьяное вождение – Геращенко о смертельном ДТП в Киеве

Ранее судья закрыла дело, но на этот раз водителю не уйти от ответственности

Сегодня ночью в Киеве пьяный водитель легковушки убегал от патрульных и врезался в электроопору – 18-летняя девушка погибла. В 13:20 в Шевченковском суде столицы водителю определят меру пресечения.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала "Украина24".

Так, в два часа ночи патрульные заметили автомобиль "Инфинити", который нарушал правила дорожного движения, патрульные подали знак авто остановиться, вместо этого водитель начал давить на газ и разгоняться со скоростью далеко за 100 км/ч.

По словам Геращенко, погибшую 18-летнюю девушку звали Александра.

"Водитель задержан полицией, в 13:20 в Шевченковском суде Киева будет определяться мера пресечения водителю. Полиция и прокуратура Киева будет просить закрыть его под арест, потому что такие люди для общества представляют опасность", – говорит замминистра.

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Как выяснилось, год назад этого водителя уже задерживали в Винницкой области также за вождение в нетрезвом виде, но "судья затянула рассмотрение этого дела на более трех месяцев и закрыла дело".

"Месяц назад приняли закон про повышение ответственности для пьяных водителей. Сейчас может получить водитель до 10 лет лишения свободы, раньше это было 8. И уже не будут попадать такие водители под амнистию", – говорит Антон Геращенко.

В соцсетях писали, что водитель якобы внук экс-министра МВД Николая Билоконя.

"У него действительно фамилия Билоконь, но другое отчество. Для нас нет разницы чей он родственник, он будет отвечать за свои действия", – сказал замминистра МВД.

Напомним, в Киеве велосипедистка сбила пешехода, обе женщины в больнице.

Кроме того, в Ровенской области столкнулись пять автомобилей.