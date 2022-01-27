Водителя зажало в салоне: в Киеве на перекрестке столкнулись три автомобиля (фото)

Транспортные средства столкнулись на перекрестке/Фото: magnolia TV news, коллаж: "Сегодня"
В Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадал мужчина.
Об этом сообщает Telegram-канал "Magnolia TV".
Подробности ДТП
Авария произошла на пересечении с проспекта Алишера Навои. На перекрестке столкнулись сразу три автомобиля: Dodge, Mercedes и Dacia. Микроавтобус Mercedes двигался по прямой в направлении проспекта Маяковского. В этот момент на перекресток выехал автомобиль Dodge, водитель которого рассказала, что убедилась в безопасности своего маневра. Однако водитель Vito сказал, что машина Dodge пыталась "проскочить" и во избежание удара он резко повернул руль вправо. В заносе оставил незначительную царапину на автомобиле Dodge и протаранил автомобиль Dacia, который был рядом
Из-за мощного удара микроавтобус отбросило в электроопору, после чего Mercedes и Dacia вылетели на тротуар. К счастью, там не было людей. Однако без травмированных все же не обошлось. Водителя Mercedes зажало в салоне искореженной машины. Мужчина самостоятельно выбрался из авто и лег на асфальт до приезда скорой. Медики оказали ему помощь на месте инцидента.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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