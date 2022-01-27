Водителя зажало в салоне: в Киеве на перекрестке столкнулись три автомобиля (фото)

Транспортные средства столкнулись на перекрестке/Фото: magnolia TV news, коллаж: "Сегодня"

В Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадал мужчина.

Об этом сообщает Telegram-канал "Magnolia TV".

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Подробности ДТП

Авария произошла на пересечении с проспекта Алишера Навои. На перекрестке столкнулись сразу три автомобиля: Dodge, Mercedes и Dacia. Микроавтобус Mercedes двигался по прямой в направлении проспекта Маяковского. В этот момент на перекресток выехал автомобиль Dodge, водитель которого рассказала, что убедилась в безопасности своего маневра. Однако водитель Vito сказал, что машина Dodge пыталась "проскочить" и во избежание удара он резко повернул руль вправо. В заносе оставил незначительную царапину на автомобиле Dodge и протаранил автомобиль Dacia, который был рядом

Из-за мощного удара микроавтобус отбросило в электроопору, после чего Mercedes и Dacia вылетели на тротуар. К счастью, там не было людей. Однако без травмированных все же не обошлось. Водителя Mercedes зажало в салоне искореженной машины. Мужчина самостоятельно выбрался из авто и лег на асфальт до приезда скорой. Медики оказали ему помощь на месте инцидента.

Одного человека зажало в искореженной машине/Фото: magnoliaTVnews

Два автомобиля вылетели на тротуар/Фото: magnoliaTVnews

Один из автомобилей отбросило в электропору/Фото: magnoliaTVnews

Все детали аварии будут выяснять правоохранители/Фото: magnoliaTVnews

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

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Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновение;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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