"Киевводоканал" предлагает пить воду из-под крана. Безопасно ли это — рассказал эколог

В "Киевводоканале" заявили, что вода из-под крана безопасна: она проходит все стадии обработки и обеззараживания. / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Киевлян удивило заявления "Киевводоканала". На предприятии утверждают, что воду, которую они подают в дома киевлян, полезнее пить, чем дорогую бутилированную. На своей странице в социальных сетях "Киевводоканал" опубликовал ТОП-3 причин.

А ржавые трубы?

Экологи ставят под сомнения, что вода в квартиры киевлян доставляется качественно и безопасно, а также отвечает всем стандартам и гостам.

"Я думаю, это неправда. Поясню почему. Если даже вода, которая подается "Киевводоканалом" с водозаборных станций, а их в городе две – Днепровская и Деснянская, отвечает гостам и нормам, то не факт, что она в таком же качестве приходит в квартиры горожан. В кранах мы получаем уже совсем другую воду. Городская водопроводная сеть – очень старая, построенная преимущественно в советские времена. Это металл, который окисляется, особенно если в трубе нет воды после прорыва. Идут процессы коррозии, старения, ржавчины. Все это попадает в воду. И у меня большие сомнения, что потребители на выходе получают ту воду, которую подают с водозаборных станций столицы. Нет никакой гарантии, что вода в кране будет отвечать указанным показателям качества. Разве что выборочно. Мне кажется, что этот аргумент очень сильно притянут за уши", – рассказывает сайту "Сегодня" эколог Александр Соколенко.

Аргумент, что бутилированная вода или та, что продается на разлив хуже, чем водопроводную – тоже вызывает сомнения у эксперта.

"Конечно, любая продукция бывает не всегда качественной. Но утверждать огульно, что все другое – плохо, а наше хорошо, это как минимум не серьезно и не является аргументом", – говорит эколог.

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Миниралка из-под крана?

И последняя причина. В "Киевводоканале" утверждают, что вода, которую они подают централизовано в дома киевлян, имеет природный состав минералов, который необходим для организма человека. А вот бутилированная вода не имеет таких качеств.

"Это просто, извиняюсь, дурость и не правда. Вода, которая продается в торговой сети, имеет тот же состав минерализации, как и вода, что подается по трубам, или же имеет еще больший состав минералов. Например, когда мы употребляем столовую лечебную воду. Мы ощутим, что там больше соли, и минеральный состав ее намного богаче, чем у воды из-под крана. Пить много такой воды, кстати, не рекомендуется. А дистиллированная вода – просто противная на вкус, и поэтому она не продается", – говорит Александр Соколенко.

Хлорка – это хорошо?

Ставит эколог под сомнение и аргумент, что 60% киевлян получают обработанную хлором воду. Дескать, хорошего в этом мало.

"Хлор – вредный для здоровья человека. И я бы не ставил это в плюсы. А вот касательно стоимости, то да – бутилированная вода стоит немного дороже, но если покупать разливную воду, то она совсем не дорогая. Я лично видел цену по 1 гривне за литр. Это не такая уже и высокая цена за очищенную воду, которую продают в пунктах разлива", – резюмирует Соколенко.

Ранее мы сообщали, что в Печерском районе Киева прорвало трубу – фонтан воды бил из-под асфальта и достигал высоты девятиэтажного дома.

Также напомним, как передать показания за воду, если на сайте "Киевводоканала" сбой.

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