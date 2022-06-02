Волчица с Печерска. Принцесса пережила осаду Киева и родила четырех щенков (видео)

В Киеве не могут словить волчицу/Фото: коллаж: "Сегодня"

В ботаническом саду имени Гришко поселилась волчица, которую местные волонтеры прозвали Принцессой. О том, что животное заметили на территории ботанического сада, мы сообщали еще в начале зимы, а обитает волчица здесь с июля 2021 года!

Как в центре столицы появилась волчица, почему так произошло и на сколько безопасно для посетителей, выяснял сайт "Сегодня".

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Поимка не удалась

По словам волонтеров, волчица оказалась на территории "ботаники" после того, как ее выбросили ее хозяева. Некоторые эксперты поначалу считали, что это просто крупный бездомный пес. Вероятней всего, что волчица содержалась в домашних условиях. Видимо, была игрушкой для людей, пока не надоела и ее выгнали. Животное не боится людей, но все же остерегается их, и держится на расстоянии. Она очень смышленая и не несет явной угрозы людям.

Еще в январе волонтеры сделали несколько попыток, чтобы поймать волчицу, но у них ничего не вышло. Все говорили, что отловить зверя обязательно нужно до февраля-марта, поскольку дальше у волчицы может появиться потомство – она гуляла с бездомными псами, которые обитают на территории.

Эксперты опасались: произведя потомство, волчица будет резать других животных, чтобы прокормить своих детенышей. Увы, поймать хищника ловцам так и не удалось – началась война и уже было не до того. Ранее волчица выходила к людям, хотя и держалась на расстоянии. Она с удовольствием играла с собакой, которую выгуливала женщина по дорожке ботанического сада. Собственно, она и сообщила, что на территории живет волк.

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Теперь целая стая

Сейчас Принцесса продолжает жить в ботаническом саду, хотя изредка показывается на людях. Как рассказали нам волонтеры, она родила четырех щенков и теперь там целая стая.

"Сейчас волчица изредка выходит к людям. Мы ее почти не видим. Известно, что она родила четырех щенков. Она их где-то прячет на территории. Ранее ее подкармливали собачники, а после этого сотрудники ботанического сада, даже в период активных боевых действий под Киевом. Сейчас в ботаническом саду снова стало людно. Волчица боится людей, которых она не знает. Где она сейчас и чем кормится, я даже не знаю", — рассказала сайту "Сегодня" Ксения, волонтер, которая часто подкармливает бездомных животных и опекает их.

Волчица опасается людей и научилась их незаметно обходить – ходит только по своей территории.

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"Мне ее бесконечно жалко. Чтобы помочь волчице – необходимо найти ее логово со щенками. Для этого нужен специалист, который знает поведение волков, умеет читать их следы. Ситуация сложная. Поймать нужно не одну волчицу, но и ее детей. Животное полуголодное, она кормит малышей. Я не знаю, чем она питается. И это напрягает, поскольку волки могут и на собак нападать, хотя Принцесса была очень социальной. А вот будут ли такими ее щенки, которые наполовину собаки – неизвестно. Малышам, кстати, уже по два-три месяца", — рассказывает нам Ксения.

Сейчас волонтеры остро нуждаются в помощи по отлову волчицы и ее потомства. Чтобы животному помочь – его нужно поймать.

"Волчица не должна жить в ботаническом саду — для нее и ее щенят там опасно", — уверены волонтеры и просят желающих помочь с отловом животных.

Щенков отдадут военным?

Пару недель назад военные, которые здесь несут дежурство, слышали, как волчица воет на полную луну. Волонтеры опасаются, что на животное могут охотиться и этого нельзя ни в коем случае допустить.

В ботаническом саду отмечают, что продумывают вариант, чтобы забрать маленьких щенков у волчицы. Волкособы славятся своей преданностью, они могут быть отличными охранниками. Их планировали отдать в хорошие руки, возможно даже передать на обучение нашим военным.

"Если волчицу получится поймать, то мы планируем ее передать в заказник в Хмельницкой области. Но сейчас нам даже нечем ее перевести из-за того, что происходит с топливом. Пока волчицу не поймали, но у нас есть человек, к которому она может выйти на его голос. Наши сотрудники ее кормят, как и бездомных собак, которые прибились на территорию ботанического сада за последние месяцы", — рассказали нам в Национальном ботаническом саду имени Гришко.

Как помочь Принцессе?

Ее сначала нужной безопасно поймать вместе со щенками и ни в коем случае не навредить.

Ранее волчицу с Печерска были готовы принять в реабилитационном центре для хищников "Арден". Центр находится в поселке Сатанов в Хмельницкой области. Это современный и самый большой реабилитационный парк для хищных животных в Украине, его площадь составляет 32 гектара.

"За последний квартал по поводу волчицы к нам никто не обращался. Пока у нас нет информации относительно нее. На территории нашего парка проживает более 10 волков и ей бы место нашлось – если ее кто-то поймает и привезет. Хотя теперь вопрос усложняется тем, что у нее малыши волкособаки, а у нас парк для хищников. Впрочем, если к нам обратятся волонтеры по поводу судьбы волчицы, то мы готовы рассмотреть вариант, чтобы ее приютить", — сообщили нам в центре "Арден".

Что писал сайт "Сегодня" ранее о волчице?

В Киеве в Национальном ботаническом саду имени Гришко заметили волчицу. По предварительным данным, ранее она жила у кого-то дома и ее выбросили.

"Это действительно волк, точнее волчица. Скорее всего, она жила у кого-то дома и ее просто выбросили, как ненужную игрушку. Она бегает там с июля. Животное не боится людей, но близко не подходит, ведет себя не агрессивно. Волчица кормится вместе с бездомными собаками. Самое опасное, что скоро начнется период течки и она может спариваться с собаками", – пояснили сайту "Сегодня" зоозащитники.

О волчице знают многие зоозащитники. Они говорят, что животное нужно поймать и отвезти в один из приютов для волков. Для этого нужна инициатива руководства ботсада.

В самом ботаническом саду имени Гришко говорят, что им пока неизвестно волк это или собака. Животное начали замечать посетители недели две назад в разных частях ботанического сада.

"Мы пока не можем сказать – действительно ли это волк, или все же помесь. Животное видели посетители несколько раз издалека. Мы планируем провести его отлов. Тогда и выясним – это волк или собака. Также ведем переговоры с приютом, чтобы приняли животное на содержание", – сообщил сайту "Сегодня" главный садовник ботанического сада имени Гришко Василий Остапюк.

Поймать волчицу можно при помощи шприца со снотворным или словить на специальную петлю, но для этого нужно детально изучить поведение животного и место, где оно обжилось в ботаническом саду.

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