Восхитительный закат: жители столицы делятся фотографиями вечернего неба

Закат солнца в Киеве / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 10 ноября, жители столицы заметили яркий закат. Фото чуда природы сразу же появились в сети.

Снимки появились в Telegram-канале "Столица".

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Закат был ярко-оранжевым и нежно розовым. Люди были в восторге от его красоты.

"Сегодня в Киеве был восхитительный закат", – пишут жители столицы.

Закат в Киеве. Фото Telegram-канала "Столица".

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Закат в Киеве. Фото Telegram-канала "Столица".

Закат в Киеве. Фото: сайт "Сегодня"

Закат в Киеве. Фото: сайт "Сегодня"

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Закат в Киеве. Фото: сайт "Сегодня"

Закат в Киеве. Фото: сайт "Сегодня"

Виды закатов на планетах Солнечной системы от NASA

NASA выпустило симуляцию, которая демонстрирует, как выглядят солнечные закаты на других планетах и спутниках Солнечной системы.

Каждое смоделированное видео основано на данных об атмосфере этих планет, включая плотность, состав, температуру, учтено также расстояние до Солнца и его яркость по мере удаления. Симуляция включает атмосферы Урана, Марса, Венеры и спутника Сатурна Титана.

Закаты разных планет будут выглядеть определенным образом в зависимости от их атмосферы.

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