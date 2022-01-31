Война за госдачи в Конча-Заспе. Мы узнали, выселили ли чиновников и кто живет вместо них (видео)

"Конча-Заспа", "Пуща-Водица" – заповедные места под Киевом, где еще в советское время строили госдачи. Жить в таких комплексах могли избранные чиновники. Теперь такой подход хотят изменить: элитные места должны освободить для размещения там детей.

Журналисты "Сегодня" проверили – изменилось ли что-то за высокими заборами.

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Как распоряжаются госдачами?

До 2014 года на территории дома отдыха в Конча-Заспе могли проживать только избранные – президенты, высокопоставленные чиновники или отдельные нардепы. С 2014 года этот список расширили – здесь мог поселиться каждый желающий, но за арендную плату.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тогда за счет государства там начали селиться все подряд, а должны жить дети.

Экскурсия по "дворцу"

Журналистам "Сегодня" удалось попасть за четырехметровый забор – приглашение получили от Александра Мороза.

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Пока искали дом бывшего председателя Верховной Рады, рассматривали, что здесь есть. За большим зеленым забором, говорят, живет бывший президент Леонид Кучма. Рядом для жителей Конча-Заспы есть даже детский сад.

По-домашнему одетый Александр Мороз ожидал нас на крыльце своей дачи. Ее предоставили спикеру ВР в пожизненное пользование бесплатно. Политик проводит экскурсию по дому, который в шутку называет дворцом. В коридоре стоят спиннинги.

"Я люблю рыбалку только на хищника. В этом году удалось поймать больше сотни щук. Сразу на базар, на то живем", – сказал он.

Мороз снова шутит, будто благодаря пойманной рыбе оплачивает дачу.

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Действительно всех выселили?

Соседям, говорит Мороз, было не до смеха. Они чуть ли не первыми попали под принудительно-добровольное выселение. Фамилии не называет.

"Они уехали потому что, оказывается, им поставили тариф чуть ли не 250 тысяч гривен в месяц за дом. А потом еще насчитали какой-то сбор или пеню миллион. Это год назад начали повышать", – отметил Мороз.

Выселился и Валентин Ландык.

"Он был и директором "Норда" и его хозяином. И, говорит, у меня обходится больше 2000 в месяц платить за это помещение. Я, говорит, здесь сад посадил, если бы я знал, что будут такие условия, то я бы что-то себе сделал", – добавил Александр Мороз.

Согласно ответу на запрос "Сегодня", за 2021 год разорвали договоры с такими пользователями: Пискун, Бурба, Матвиенко, Ландык, Лавринович, Семиноженко. Всего около 40 фамилий.

Основания для расторжения договоров: истечение срока действия, нарушение условий пользования и с согласия сторон. По соглашению сторон – это с теми, кому аренду подняли до 250 тыс. грн в месяц.

Покинуть государственную дачу пришлось и эксгенпрокурору Святославу Пискуну. Он в свое время получил дачу по распоряжению Леонида Кучмы.

"Сказали, это команда сверху – срочно вас выселить. Я говорю – чья команда? Ну, вы же должны понимать, чья. Принесли распоряжение, что я не заплатил за месяц арендную плату. Надо сказать, что они подняли арендную плату в 100 раз", – сказал Пискун.

В отличие от Раисы Богатыревой или Владимира Семиноженко, также живших в Конча-Заспе, Пискун судиться не стал.

"Они мне сказали, что в моем доме будут жить дети-сироты. Ну, если дети-сироты, я не буду судиться. Возможно, это будет первое хорошее, что я кому-то сделал. Плохого я сделал много, вот сейчас будет хорошо, если в моем доме теплом, хорошем, отремонтированном будут жить сироты", – добавил он.

Как государство зарабатывало на госдачах?

Сергей Березенко руководил Государственным управлением делами в 14-15 годах. Объясняет: разрешили селиться всем желающим из-за нехватки средств в госбюджете. После этого начали не вкладывать в госдачи, а зарабатывать на них.

"Мы пустили на проживание на этих территориях более 160 семей. И это менеджеры среднего звена. Это люди, имеющие более-менее средний достаток. Мы смогли в 2015 году получить 25 миллионов дохода. И в 2016 году 30 миллионов гривен", – сказал Березенко.

Почему госдачах разрешили так долго жить?

Власти еще тогда столкнулись с проблемой так называемых жителей. Это бывшие чиновники, заключившие инвест-соглашение с государством на улучшение дачи.

Дело в том, что дачи остаются в госсобственности, но была специальная схема, как считали, сколько человек может жить в определенном доме. Власти удивились, когда получили договора, по которым некоторые имели право жить там 45, 50, а кто-то и по 60 лет.

Пискун говорит, что по такому договору государство ему должно более 3 млн грн. У него договор был на 49 лет, поскольку в доме сделали ремонт.

"И все было в правовом поле. И это ведь не я один. Таких 200 человек", – добавил он.

Эксгенпрокурор убежден, что его выселили из-за политических мотивов. Якобы нынешний президент не хочет его встретить где-нибудь во время прогулки.

"Там Кучма когда-то гуляет, я же такой, что могу подойти и сказать: Леонид Данилович, здравствуйте, давайте поговорим, есть тема. Так же я с Юшенко говорил", – добавил Березенко.

Кто живет вместо чиновников?

Выселить выселили, но свято место пусто не бывает. Журналисты "Сегодня" обратились в дом отдыха Конча-Заспы с запросом. В пятницу сообщили, что юристы уже направили ответ на подпись, но мы его до сих пор не получили.

"Мне говорят, что там заселяют ребят, имеющих отношение к Офису президента, но я не буду сплетни собирать. В принципе, фамилии мне известны", – добавил Пискун.

Не позволили нам снять репортаж и о детях, которых якобы поселили в одном пансионатов. Пискун не исключает, что после судов бывшие жители госдач еще вернутся.