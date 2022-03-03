Воздушная тревога! В центре Киева прогремели мощные взрывы (видео)

В Киеве продолжаются обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве ночью 3 марта объявили воздушную тревогу, жителям столицы нужно оперативно пройти в бомбоубежища. Пользователи Сети уже сообщили о четырех мощных взрывах в центре города в районе станции метро "Дружбы народов".
Об этом пишет "Сегодня".
Пока не известно,есть ли пострадавшие. Людей просят не покидать убежища, на улице все еще очень опасно.
"Типичная Украина" пишет, что оккупанты бьют ракетами по городу – к 2:00 прогремели уже четыре взрыва.
Напомним, для жителей Киева создали онлайн карту укрытий. Каждый украинец может найти бомбоубежище возле своего дома и эвакуироваться туда в случае опасности.
Ситуация в Украине 3 марта
- Оккупанты атаковали город Изюм Харьковской области. Удар пришелся на многоэтажку и частный дом. В частном доме погибли минимум шестеро мирных жителей, заявил мэр Владимир Мацокин.
- Во время очередного обстрела российскими оккупантами Харькова погибла сотрудница Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марина Фенина. Она умерла, когда доставляла припасы для своей семьи в городе.
- Российские солдаты воруют в селах варенье – РФ забросила своих военных в Украину без достаточного количества еды. Теперь солдаты занимаются мародерством и отбирают продукты у местных жителей.