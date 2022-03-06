Возле Киева продолжаются бои – Кличко (видео)

Мэр города обратился в киевлянам / Коллаж "Сегодня"

Возле Киева продолжаются бои. Город аккумулирует все ресурсы для обороны столицы. Все для жизнеобеспечения жителей в сложных условиях военного положения.

Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко.

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"Сегодня проехался по некоторым блокпостам, установленным на въездах в Киев. Наши военные, тероборона – в боевой готовности и в решительном настроении дать отпор врагу. Моральный дух – несокрушимый! И сказали, что будут защищать Киев любой ценой", – говорит Виталий Кличко.

Ситуация в Украине 6 марта