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Возле здания СБУ в Киеве снова ЧП: возможен захват – соцсети (видео)

Александр Марущак, Юлия Гаврилюк
1 февраля, 13:09
В полиции Киева говорят, что выясняют информацию о скоплении людей возле финансового учреждения

В столице возле здания СБУ собралась толпа людей / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на улице Владимирской, где недавно была стрельба, массовое скопление людей и полиции возле здания СБУ.

Об этом пишет Telegram-канал "Киев Оперативный".

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В соцсети пишут, что появилась информация о попытке захвата здания.

В полиции Киева сайту "Сегодня" сказали, что выясняют информацию о скоплении людей возле финансового учреждения, где на прошлой неделе произошла стрельба.

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"На данный момент на место выехали правоохранители для выяснения всей информации", – сообщили в полиции Киева

Полицейские пока еще не подтверждают информацию о захвате здания. Выясняют все детали.

Стрельба на Владимирской

  • 25 января в 15:50 в Шевченковском районе (ул. Владимирская, 23а) мужчина произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова.
  • На место происшествия направили спецподразделение КОРД.
  • Как пишут в СМИ, представители ОО "Украинский стяг" пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют.
  • После этого к пункту обмена валют подъехал автомобиль охранной фирмы, из него вышел работник, который, восприняв происходящее как нападение, произвел несколько выстрелов вверх из автоматического оружия.
  • Пострадавших нет. Все участники инцидента уже задержаны.

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