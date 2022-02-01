Возле здания СБУ в Киеве снова ЧП: возможен захват – соцсети (видео)

В столице возле здания СБУ собралась толпа людей / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве на улице Владимирской, где недавно была стрельба, массовое скопление людей и полиции возле здания СБУ.
Об этом пишет Telegram-канал "Киев Оперативный".
В соцсети пишут, что появилась информация о попытке захвата здания.
В полиции Киева сайту "Сегодня" сказали, что выясняют информацию о скоплении людей возле финансового учреждения, где на прошлой неделе произошла стрельба.
"На данный момент на место выехали правоохранители для выяснения всей информации", – сообщили в полиции Киева
Полицейские пока еще не подтверждают информацию о захвате здания. Выясняют все детали.
Стрельба на Владимирской
- 25 января в 15:50 в Шевченковском районе (ул. Владимирская, 23а) мужчина произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова.
- На место происшествия направили спецподразделение КОРД.
- Как пишут в СМИ, представители ОО "Украинский стяг" пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют.
- После этого к пункту обмена валют подъехал автомобиль охранной фирмы, из него вышел работник, который, восприняв происходящее как нападение, произвел несколько выстрелов вверх из автоматического оружия.
- Пострадавших нет. Все участники инцидента уже задержаны.
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