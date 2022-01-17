Возможен поджог. В Киеве на Виноградаре вспыхнул новый пожар (фото)

В столице произошел пожар в здании. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве загорелось старое заброшенное здание. По предварительной информации, пострадавших нет.
Об этом сообщает "Сегодня".
Что известно о пожаре?
На проспекте Георгия Гонгадзе, 8, горит старое здание.
В ГСЧС Киева говорят, что вызов поступил в 12:26. Сейчас на месте работают пожарные – тушат мусор на открытой территории. Площадь возгорания составляет 35 квадратных метров.
Стоит отметить, что в здании часто обитают бездомные, возможно, они грелись и подожгли мусор.
Пожар в Киеве
В Киеве бездомные устроили масштабный пожар
На Виноградаре в Киеве загорелось заброшенное здание. Пожар устроили бездомные, которые часто собираются там, чтобы согреться.
Загорание возникло на проспекте Григория Гонгадзе, 20а. В ГСЧС Киева говорят, что загорелся мусор на площади 15 квадратных метров. Огонь потушили.
В этом здании постоянно происходят пожары, поскольку здесь живут бездомные, а в холода греются.
Основные причины пожаров зимой
С наступлением холодов и отопительного сезона растет количество пожаров. Основными причинами их возникновения являются:
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;
- нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления;
- неосторожное обращение с огнем.