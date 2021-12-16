Вплотную к дому. В Киеве установили гигантский МАФ (фото)

В столице заметили незаконно установленный МАФ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве неизвестные установили огромный МАФ вплотную к многоэтажке. Инцидент произошел по адресу – улица Миропольская, 29 в Днепровском районе.

Об этом сообщает депутат Дмитрий Белоцерковец в Facebook.

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"Жители жилого массива "Северо-Броварской", расположенного по указанному адресу, обратились ко мне с проблемой — ночью с 27 на 28 ноября неизвестные установили постройки, похожие на киоски, вплотную к их дому. Общая площадь МАФов – более 500 квадратных метров", – написал он.

Земельный участок находится в частной собственности / Фото: Facebook

Как оказалось, указанный земельный участок с 2005 года находится в частной собственности.

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"Во-первых, Департамент градостроительства и архитектуры КГГА не выдавал паспортов привязок и не заключал договоры долевого участия на указанные объекты. Во-вторых, временные постройки размещены на инженерных коммуникациях на расстоянии всего 40 см до торцевой стенки. В частности, через земельный участок и размещенные конструкции лежит водопроводная сеть диаметром 250 мм, трубы дождевой канализации диаметром 300 мм", – добавляет Дмитрий Белоцерковец.

Кроме того, в непосредственной близости к объектам размещена магистральная теплосеть диаметром 700 мм КП "Киевтеплоэнерго". А разрешений на установку конструкций никто из уполномоченных органов не предоставлял.

Что они нарушили

Следовательно, указанные объекты нарушают ряд норм, среди которых:

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государственные строительные нормы,

противопожарные расстояния,

расстояния между домами и сооружениями в зависимости от огнестойкости зданий,

ЗУ "О землях энергетики и правовом режиме специальных зон энергетических объектов" и т.д.

В Киевсовете разработали новые правила размещения МАФов

Предлагают запретить размещение МАФов:

в 20-метровой зоне от детских площадок;

в 50-метровой зоне от перекрестков дорог и улиц;

в 10-метровой зоне от зданий, строений и сооружений;

в охранных зонах памятников культурного наследия;

в радиусе 50 метров от остановок общественного транспорта;

в 20-метровой зоне от школ и дошкольных детских учреждений;

в 20-метровой зоне от наземных и подземных пешеходных переходов

в радиусе 200 метров от выходов/входов со станций Киевского метрополитена;

в 10-метровой зоне от дорог и улиц по основным транспортными магистралями города;

в 10-метровой зоне от памятников и достопримечательностей, а также зданий, имеющих историко-культурную ценность.

Ранее мы сообщали, что в Киеве в переходе на Осокорках, где недавно коммунальные службы лишились МАФов, снова орудуют "стихийники".

Напомним, что в Киеве работало казино под видом МАФа – закрыли два замаскированных игровых зала.