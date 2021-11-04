Все в дыму. В Киеве пылает ресторан — фото с места

Заведение горит на проспекте Победы/Коллаж: Сегодня
В Киеве, где недавно горел жилой дом, пылает ресторан. Что стало причиной пожара — неизвестно.
Об этом сообщает dtp.keiv.ua.
Детали пожара
Ресторан горит на проспекте Победы. По данным соцсетей, это заведение под названием "Mamamia". Сейчас на месте инцидента работают спасатели. Информации о пострадавших на данный момент нет.
Пожар на Закарпатье
В селе Плоский Поток Закарпатской области произошел пожар в жилом доме. В результате погибли 62-летняя женщина и ее 4-летний внук. Известно, что мальчик гостил в доме женщины.
По предварительной информации, причиной пожара могло стать неисправное печное отопление. Точную причину возгорания установят после проведения экспертиз. В полиции открыли производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (с пометкой "несчастный случай").
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