Вспыхнуло на глазах. В Киеве авто загорелось на ходу (видео)

Автомобиль Citroen загорелся на ходу в Киеве, появилось видео

В Киеве горело авто

В Киеве на ходу загорелся и полностью сгорел автомобиль Citroen.

Как сообщает "Киев Оперативный" инцидент произошел на проспекте Победы.

Ранее сообщалось, что в Киеве за сутки сгорели два авто в разных районах города.

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Первый вызов поступил 1 июля в 19:52 о том, что на обочине проезжей части возле 5-этажного жилого дома в пер. Делегатском, 17/21, в Шевченковском районе столицы, загорелся автомобиль.

Второй подобный вызов поступил уже 2 июля в 3:56: во дворе у 14-этажного жилого дома на ул. Ломоносова, 54, в Голосеевском районе, горел автомобиль. Как оказалось, пожар возник в автомобиле Mercedes-Benz S500. В 4:15 пожар ликвидировали.