ВСУ уничтожили подразделение чеченских боевиков во главе с любимцем Кадырова

Под Гостомелем убиты чеченские боевики. На фото Reuters украинские военные

Украинские военные уничтожили подразделение чеченских боевиков вместе с известным кадыровским командиром.

Об этом накануне сообщила "Верховная рада". В Офисе президента "Суспильному" подтвердили эту информацию.

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Командир Магомед Тушаев командовал 141-м моторизованным полком Росгвардии Чечни, который называли "элитным".

На фото Тушаев с Кадыровым:

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Российский спецназ и диверсанты используют запрещенные Женевскими конвенциями правила ведения войны и используют объекты гражданской инфраструктуры для прикрытия своих действий.

СБУ перехватила разговор боевиков

Ранее украинские разведчики перехватили разговоры боевиков т. н. "ЛДНР", которые усиленно обстреливают населенные пункты и позиции ВСУ на Донбассе. На записи террористы удивлялись, что ВСУ не поддаются на провокации, и признались, что в ОРДЛО свезли чеченцев.