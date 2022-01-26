Вузы переходят на "дистанционку" и новая вспышка COVID-19: какая ситуация в Киеве

Столица в шаге от локдауна / Фото: Коллаж: Сегодня
По состоянию на утро 26 января в Киеве зафиксировано 1 919 новых случаев коронавируса за сутки. Это почти на 330 случаев больше, чем сутками ранее. Школьников и студентов отправляют на дистанционное обучение. Читайте подробнее в материале "Сегодня".
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Статистика с начала эпидемии
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели – 331 899 человек (702 за сутки);
- умерли – 8 460 человек (13 за сутки).
В Киевской области зафиксировано 194 270 случаев COVID-19 (872 новых случая за сутки).
Уйдут ли школы и вузы в Киеве на "дистанционку"
Рост заболеваемости в Украине вносит новые коррективы в работу вузов и школ. Например, в некоторых ВУЗах нам рассказали, что переходят на дистанционное обучение. Как оказалось, такое распоряжение в учебных заведениях согласовали в аккурат ко Дню студента.
"Приказ по университету с 25 января. До этого было смешанное обучение: часть студентов, например, первокурсники, приходили на занятия, часть – учились онлайн", – рассказали нам преподаватели киевского университета им. Бориса Гринченко.
Ситуация в школах несколько иная. В большинстве регионов они работают и дети посещают занятия. На "дистанционку" ушли те классы, где у школьников выявили COVID-19.
Ранее мы писали:
- В Киеве на дистанционное обучение перешли две школы и около тысячи классов.
- Тернополь ужесточает карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, школьников переводят на "дистанционку".