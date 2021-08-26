"Вы гниды". В киевском супермаркете отличились странным предсказанием на чеке

В чеке автора обозвали "гнидой" / Фото: коллаж "Сегодня"

В одном из киевских супермаркетов, на кассовом чеке напечатали странное предсказание для покупателя.

Об этом написал в Facebook священник Петро Балог.

"Любите и уважайте себя, вы – гниды", – написано на чеке.

Фото: facebook.com/petro.op

Балог сделал покупки в столичном супермаркете, а когда просматривал свой чек увидел предсказание, которое могло бы кого-то расстроить, но отнесся он к этому с юмором.

"Сильпо" в ударе! И тем не менее, хорошего дня", – написал он.

Вероятно авторы имели ввиду вместо "гниды", слово "гідні", то есть вы этого достойны, но сделали несколько опечаток и получилось оскорбление, вместо приятной мотивации.

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