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"Вы гниды". В киевском супермаркете отличились странным предсказанием на чеке

Виктория Барановская
26 августа, 14:40
Вероятно авторы имели ввиду другое слово, но несколько опечаток изменили смысл

В чеке автора обозвали "гнидой" / Фото: коллаж "Сегодня"

В одном из киевских супермаркетов, на кассовом чеке напечатали странное предсказание для покупателя.

Об этом написал в Facebook священник Петро Балог.

"Любите и уважайте себя, вы – гниды", – написано на чеке.

Фото: facebook.com/petro.op

Балог сделал покупки в столичном супермаркете, а когда просматривал свой чек увидел предсказание, которое могло бы кого-то расстроить, но отнесся он к этому с юмором.

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"Сильпо" в ударе! И тем не менее, хорошего дня", – написал он.

Вероятно авторы имели ввиду вместо "гниды", слово "гідні", то есть вы этого достойны, но сделали несколько опечаток и получилось оскорбление, вместо приятной мотивации.

Ранее мы сообщали, что:

  • каждый клиент сети АЗК ОККО может узнать, какую сумму налогов он платит, покупая топливо. Теперь она отображается отдельной строкой в ​​фискальном чеке, который получает клиент при расчете на кассе.
  • с 1 августа в Украине, можно сказать, начался следующий этап борьбы с нелегальным бизнесом, или точнее следующий этап вывода его из тени. С этого дня введены в действие программные регистраторы расчетных операций (ПРРО), которые позволяют бизнесу отказаться от обычного кассового оборудования и перейти на "подручные средства".

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