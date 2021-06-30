Выдавал себя за переселенца: в Киеве задержали боевика "ЛНР" (фото)

Правоохранители проверяют его причастность к диверсионно-разведывательным задачам в Украине

Фото: пресс-служба СБУ

В Киеве задержали боевика "ЛНР", который прибыл в Киевскую область для легализации как внутренний переселенец.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Боевик находился в составе "Народной милиции ЛНР" как старший стрелок. Также он обслуживал боевую технику оккупантов.

"Гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Реклама

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании задержанному меры пресечения – следственные действия продолжаются.

Кроме того, проверяется информация о возможном выполнения боевиком диверсионно-разведывательных задач на подконтрольной Украине территории.

Ранее мы сообщали, что в Северодонецке контрразведчики Службы безопасности Украины предотвратили убийство ведущего специалиста по разработке перспективных образцов военной техники и вооружения для ВСУ.

Напомним, что трехлетняя Софийка Жарченко из Харькова в плену у собственного отца – на оккупированной территории Луганской области. Он забрал ребенка в гости и похитил, а теперь требует за нее выкуп.