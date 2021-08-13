Выдавала себя за иностранца-богача. В Киеве преподаватель обманула женщину на 600 тысяч гривен (фото)

Женщина использовала для аферы фото одного из иностранных студентов / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве разоблачили сотрудницу университета, которая выманила у женщины 600 тысяч гривен. Она познакомилась с ней в Сети и выдавая себя за иностранца-богача заставила взять кредит, якобы для уплаты штрафа на таможне за дорогостоящий подарок.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

"41-летняя фигурантка работала в университете и имела доступ к данным иностранных студентов. Фото одного из них она и использовала в преступных целях. Так, женщина создала профиль на сайте знакомств и около года вела переписку с потерпевшей, выдавая себя за мужчину-иностранца. этот "человек", по легенде злоумышленницы, прислал потерпевшей посылку со слитками золота, однако на таможне на дорогостоящий подарок якобы наложили арест", – говорится в сообщении.

Мошенница, якобы для уплаты штрафа, убедила потерпевшую взять кредит на 600 тысяч гривен и перечислить на подконтрольный ей счет.

Как сообщили "Сегодня" в Департаменте киберполиции, женщина работает преподавателем в одном из университетов.

Правоохранители провели обыски по месту жительства и месту регистрации правонарушителя и изъяли доказательства причастности к преступной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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