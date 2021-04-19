Выделили на укрепление склонов озера: в Киеве подрядчик прибрал к рукам 4,8 млн гривен

По договору подрядчик должен был построить насосную станцию и железобетонные сваи

В Киеве руководителю подрядной организации сообщили о подозрении – он присвоил 4, 8 млн гривен, выделенных на укрепление склонов озера Глинка.

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Киева.

Между директором коммунального предприятия "Дирекция по капитальному строительству и реконструкции "Киевстройреконструкция" и директором одной из подрядных организаций был заключен договор по проведению противооползневых работ на склоне озера Глинка в районе переулка Академика Филатова в Печерском районе столицы.

Так, согласно условиям договора, подрядчик должен был, помимо прочего, осуществить строительство насосной станции и железобетонных свай, которые указаны в подписанных сторонами актах выполненных работ.

Реклама

"Следствием установлено, что вышеуказанные работы не выполнены, а перечисленные КП "Дирекция по капитальному строительству и реконструкции "Киевстройреконструкция" средства безосновательно присвоены частным предприятием", – отметили правоохранители.

Сумма убытков вследствие уголовного преступления составляет 4,8 миллиона гривен.

Напомним, ранее заместитель руководителя по вопросам реформирования СБУ Сергей Пунь назвал коррупцию одной из угроз национальной безопасности и элементом гибридной войны против Украины.

В свою очередь, заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив рассказала, как у Владимира Зеленского собираются бороться с коррупцией в Украине.