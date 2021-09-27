Вся рыба издохла, а раки выползают на берег: экологическое бедствие на Оболони

Пользователи соцсети отметили, что мор рыбы в этом озере фиксируют уже не первый раз. Коллаж: "Сегодня"

В Киеве на Оболонском озере Опечень (Андреевское) произошел мор рыбы и раков. Киевляне подозревают одно из предприятий или "гаражников".

Об этом сообщает группа в Facebook Жизнь Оболонского района.

"В воду слили какую-то дрянь: выдохла рыба, даже раки полезли с дна и выползают на берег. Постаралось или одно из предприятий или "гаражники",– говорится в сообщении.

Реклама

Из-за экологического бедствия раки выползают на берег озера

В комментариях под публикацией пользователи соцсети отметили, что мор рыбы в этом озере фиксируют уже не первый раз.

Реклама

Замор рыбы в Оболонском озере

В Киеве горит озеро на Позняках

Ранее мы сообщали, что в Киеве загорелось озеро Лебединое на Позняках. Близ озера расположена улица Бажана, совсем рядом – многоэтажки.

Видео: Dtp Kiev Info/Telegram

На видео видно, что огонь распространяется очень быстро. Скорее всего, горел сухой камыш.