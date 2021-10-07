Выдыхаем! Ремонт Южного моста в Киеве переносится: в чем причина

Проведение масштабного ремонта перенесли / Фото: Коллаж: Сегодня

Масштабный ремонт эстакады Южного моста, который должен был начаться 2 октября, переносится на следующий год. Киевские водители могут вздохнуть с облегчением, поскольку их ожидали масштабные пробки в сторону левого берега, если бы ремонт начался по плану. Менять деформационные швы планировали до 15 декабря.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", еще в минувшую пятницу тут должны были начать работы по замене деформационных швов на эстакаде моста. Однако ремонтники не вышли на эстакаду, где планировалось ограничивать движение транспорта по направлению к левому берегу столицы.

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Как пояснили нам в коммунальной корпорации "Киевавтодор", проведение масштабного ремонта перенесли из-за просьб общественности, чтобы не ограничивать движение транспорта на переправе и не создавать огромных заторов. Также синоптики сообщают про ухудшение погодных условий, что не будет способствовать ремонту.

Чтобы заменить один шов, полностью разбирается половина эстакады. Новый деформационный шов фактически вваривается в конструкцию моста.

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Как поясняют в "Киевавтодоре", ремонтные работы под эстакадой начались еще в начале августа и продолжаются до сих пор. При помощи автоподъемников ремонтники отбивают старый защитный слой бетона, армируют его заново. Работы ведутся на нескольких опорах эстакады.

Подрядчик должен заменить 18 деформационных швов на эстакаде Южного моста. Их изготовили на предприятии в Германии и уже начали доставлять в Киев.

Всего на Южном мосту 46 деформационных швов, 28 из них уже заменили. Осталось еще 18. Их будут менять в следующем году. И есть надежда, что заменят все восемнадцать, а не только шесть, как планировалось ранее.

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Киевляне требуют запретить ремонт дорог

В Киеве предлагают запретить проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах города в рабочие и выходные дни в период с 7:00 до 20:00.

Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Киевсовета.

"Во избежание регулярных дорожных или автомобильных пробок в дневное время. Экономия времени, здоровья и средств на топливо – цель этой петиции. В современном мире ремонт дорог выполняется такими образом, что это никак не мешает передвижению граждан по городу на механических транспортных средствах. Перед ремонтом основной дороги делается удобный объезд или работы проводятся в ночное время суток", – пишет автор.

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