Вынесли ювелирку и миллионы: в Киеве ограбили квартиру дочери экс-главы внешней разведки

Из квартиры падчерицы Елены Лукаш в Печерском районе столицы пропали валюта, часы и драгоценности на миллионы гривен

На Печерске ограбили дочь чиновника режима Януковича / коллаж "Сегодня"

В Киева ограбили квартиру дочери бывшего главы Службы внешней разведки Украины Григория Ильяшова, который бежал из Украины в 2014 году. Из квартиры в элитном жилом комплексе "Новопечерские Липки" в Печерском районе вынесли долларов и евро на почти три миллиона гривен.

Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Obozrevatel.

По данным издания, 32-летняя Дарья только через несколько дней после происшествия обнаружила, что замки входной двери были повреждены.

Из квартиры исчезло около 100 тысяч долларов и 5 тысяч евро (примерно 2,8 миллиона гривен).

В то же время, по словам собеседника издания, реальная сумма похищенного гораздо больше, поскольку из квартиры исчезли также дорогие часы и ювелирные изделия.

"Там исчезли дорогие часы и ювелирка. К тому же сумму украденной наличности уменьшили, чтобы не возникало лишних вопросов", – цитирует свой источник издание.

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Кроме того, источник сообщил, что у дочери Ильяшова помимо квартиры в "Новопечерских Липках" стоимостью около миллиона долларов есть и другая элитная недвижимость, в том числе в оккупированном Россией Крыму.

Кто такой Ильяшов

Григорий Ильяшов занял должность главы Службы внешней разведки Украины 18 июня 2010 года. До этого он был депутатом Верховной Рады во фракции Партии регионов и членом Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Был уволен с должности главы СВР после побега четвертого президента Украины Виктора Януковича 26 февраля 2014 года.

Дарья, квартиру которой ограбили – дочь Ильяшова от первого брака. С 2009 года он состоит в браке с бывшим министром юстиции времен Януковича Еленой Лукаш.

На данный момент Ильяшов, по разным сведениям, скрывается на территории России или в оккупированном Крыму.

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