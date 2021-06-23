Выступит ли Баста в Киеве? СБУ просит включить рэпера в черный список

Рэпер Василий Вакуленко (Баста). Фото: Liga.net

Российский рэпер Василий Вакуленко (Баста), который ранее выступал в оккупированном Крыму, может приехать в июне на концерты в Киев. В СБУ предоставили Министерству культуры представление о включении артиста в список людей, угрожающих нацбезопасности.

Об этом сообщает сайт LIGA.net.

По информации СБУ, Баста принимал участие в сьемках фильм "Ке-ды", где играл российского военнослужащего, который проходит службу в оккупированном Крыму.

Однако, в 2020 году Вакуленко отменили запрет на въезд в Украину. Ведь по закону, если лицо за три года запрета на въезд в Украину ни разу больше не посещало оккупированный Крым, то санкцию автоматически аннулируют.

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"Что и произошло осенью 2020-го. Собственно говоря, мы считаем, что у преступления нет срока давности. После того, как его исключили из этого черного списка мы проинформировали коллег из Госпогранслужбы, что Баста посещал Крым и это может быть основаниям для них закрыть для него въезд", – отметили в СБУ.

В свою очередь, в Госпогранслужбе отметили, что могут опираться только на свои полномочия – запрета на въезд в Украину у Басты нет.

"Новых фактов того, что данное лицо посещало оккупированные территории нет", – сообщили в ведомстве.

Ранее мы уже писали, почему репера могут не пустить в Украину. Но, скорее всего, в этот раз у Басты получится прорваться в украинскую столицу.