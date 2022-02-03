Вытащил парковочный столбик и уехал. В Киеве "герой парковки" попал на видео

Киевлян возмутил поступок наглого водителя / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве водитель Mercedes попал на видео, когда нарушил ПДД. Он самостоятельно расшатал антипарковочный столбик и проехал по пешеходному переходу.
Видео опубликовал Великий Київ в Telegram.
Инцидент произошел на тротуаре возле магазина по ул. Грушевского, 9.
"Расшатал и вытащил антипарковочный столбик. А потом просто взял и уехал через пешеходный переход", – пишут в Сети.
Три платных зоны парковки в столице
Киевляне могут парковаться бесплатно везде, где это разрешено правилами дорожного движения. В случае, если есть парковка и соответствующие знаки, парковка оплачивается согласно тарифам одной из трех зон:
- I зона охватывает центр Киева, часть территории в районе "Караваевых дач" и радиорынка, а также часть территории в пределах Демеевской площади. Стоимость парковки в ней составляет 35 грн/час;
- II зона охватывает районы вокруг исторического центра, территорию вдоль ключевых магистралей центра города и близ бизнес-центров, а также Сырец, часть Голосеево, Гидропарка, Демеевки и Левобережный деловой центр. "Острова" II зоны с высоким коэффициентом нагрузки также созданы внутри III зоны – у рынков "Троещина", "Лесной" ("Юность"), авторынка, метро "Лесная" и музея "Пирогово". Стоимость парковки во ІІ зоне – 25 грн/час;
- III зона охватывает спальные районы города, и стоимость парковки остается неизменной с 2011 года – 5 грн/час.
Раньше мы писали:
- В Киеве на Осокорках водитель кроссовера Toyota заехала в Днепр на своем автомобиле. Она была в состоянии алкогольного опьянения.
- В Подольском районе Киева снова отличились двое "героев парковки". Водители оставили свои авто прямо перед входом в подъезд.