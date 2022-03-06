Выжил всего один. Под Ирпенем ВСУ уничтожили колонну оккупантов

Наши защитники разбили колонну оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские защитники днем 5 марта разбили колонну оккупантов недалеко от Ирпеня Киевской области. Из всех российских военных в колонне выжил всего один.
Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили работники СБУ, участвующие в боевых столкновениях.
Пострадавшего оккупанта с ранением доставили в военный госпиталь в Киеве. На сайте уточнили, что эта колонна направлялась в Ирпень.
Однако депутат Виктория Сюмар написала, что российские войска наоборот – двигались из Ирпеня в Стоянку для прорыва в село Гореничи. Колонну разбили наши военные с воздуха.
Ситуация в Украине 6 марта
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