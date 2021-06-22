Взрыв в многоэтажке в Киевской области. Что говорят жильцы о мужчине, в чьей квартире "бахнуло"

Жильцы дома, в котором накануне произошел смертельный пожар, начинают приходить в себя после происшествия

Двери в подъезд сейчас опечатаны. Фото: Ксения Середа, "Сегодня"

После масштабного пожара в пятиэтажке Белогородки Киевской области ночью, 22 июня, погорельцам разрешили забрать с уничтоженного жилья личные вещи. Эту ночь они провели у родственников и близких, а две семьи расселил сельсовет.

Как говорится в сюжете "Сегодня", во время пожара погиб один человек, информация о второй жертве не подтвердилась. Соседи рассказали, что погибший снимал квартиру в этом доме, был общительным и спокойным. Его тело должна опознать сегодня супруга.

Читайте также: Точно не газ. Спасатели назвали причину взрыва в многоэтажке

Когда люди смогут заехать в свои квартиры – пока неизвестно. Им пообещали отремонтировать крышу. Люди только сейчас начали приходить в себя и осознавать произошедшее.

"Вчера я даже не понимала, что произошло. Мы сидели возле школы и смотрели, как говорит наша квартира", – сказала жительница дома Ольга.

Реклама

Сейчас все двери в подъезд опечатаны, люди съезжаются к дому, в ожидании, что кто-то из руководства сориентирует, когда они смогут вернуться.

Двери в подъезд сейчас опечатаны. Фото: Ксения Середа, "Сегодня"

Напомним, мощный взрыв в многоэтажке произошел днем, 21 июня. После чего начался сильный пожар, который быстро распространился на 4 и 5 этажи, а также на крышу. Разрушений несущих конструкций нет, в одной из квартир разбиты окна.

В результате инцидента пришлось госпитализировать двух человек, один из них — ребенок 2008 года рождения. Повреждения получили еще 6 человек, однако после осмотра врачей они от госпитализации отказались.

Кроме того, президент Владимир Зеленский выразил соболезнования и поручил установить причины.