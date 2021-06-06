"Я его воспитывал, я его и убью". В Киеве мужчина выбросил собаку с четвертого этажа

Живодер выбросил домашнее животное, а затем не разрешал неравнодушным его спасти – на место вызывали полицию

В столице хозяин убил свою собаку. Коллаж "Сегодня"

В Соломенском районе Киева мужчина выбросил собаку из окна многоэтажки, она погибла.

Об этом рассказала очевидица инцидента Алина Нестерова в Facebook.

По ее словам, это произошло в ночь на субботу на улице Генерала Геннадия Воробьева, 13в. Сначала соседи слышали шум из квартиры, а затем как скулила собака. Хозяин выбросил животное из окна четвертого этажа.

Хозяин убитой собаки. Фото: Алина Нестерова, Facebook

Когда неравнодушные пытались помочь собаке, хозяин отказывался отдавать животное и кричал "Это мой пес, я его воспитывал, я его и убью!". Чтобы забрать у него пса, вызывали полицию. Животное повезли в клинику, но спасти его не удалось.

Также Нестерова утверждает, что полиция не начала расследование и не распределила дело на участкового.

Собака, которую выбросили из окна. Фото: Алина Нестерова, Facebook Реклама

"На мои звонки относительно распределения отвечают "позвоните в понедельник". Так не должно быть. (...) Полиция должна немедленно задержать преступника, принять к нему меры. Но вместо этого они просто его отпустили", – написала она.

Отметим, что полиция пока не комментировала этот инцидент на своем сайте и в соцсетях.

Напомним, ранее в Житомире местный житель выбросил щенка с третьего этажа. Животное пытались спасти ветеринары, но оно погибло.

Кроме того, в Черновцах парень стрелял по бездомным собакам из оружия.

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