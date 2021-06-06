"Я его воспитывал, я его и убью". В Киеве мужчина выбросил собаку с четвертого этажа

В столице хозяин убил свою собаку. Коллаж "Сегодня"
В Соломенском районе Киева мужчина выбросил собаку из окна многоэтажки, она погибла.
Об этом рассказала очевидица инцидента Алина Нестерова в Facebook.
По ее словам, это произошло в ночь на субботу на улице Генерала Геннадия Воробьева, 13в. Сначала соседи слышали шум из квартиры, а затем как скулила собака. Хозяин выбросил животное из окна четвертого этажа.
Хозяин убитой собаки. Фото: Алина Нестерова, Facebook
Когда неравнодушные пытались помочь собаке, хозяин отказывался отдавать животное и кричал "Это мой пес, я его воспитывал, я его и убью!". Чтобы забрать у него пса, вызывали полицию. Животное повезли в клинику, но спасти его не удалось.
Также Нестерова утверждает, что полиция не начала расследование и не распределила дело на участкового.
Собака, которую выбросили из окна. Фото: Алина Нестерова, Facebook
"На мои звонки относительно распределения отвечают "позвоните в понедельник". Так не должно быть. (...) Полиция должна немедленно задержать преступника, принять к нему меры. Но вместо этого они просто его отпустили", – написала она.
Отметим, что полиция пока не комментировала этот инцидент на своем сайте и в соцсетях.
Напомним, ранее в Житомире местный житель выбросил щенка с третьего этажа. Животное пытались спасти ветеринары, но оно погибло.
Кроме того, в Черновцах парень стрелял по бездомным собакам из оружия.
О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":
Новости на эту же тему: