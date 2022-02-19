Едва не погибли. В Киевской области парней унесло от берега на тающей льдине – видео

В Киевской области спасли двух парней, застрявших посреди воды / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киевской области двух парней унесло на 400 метров от берега на льдине. К счастью, их удалось спасти, 18-летнего пострадавшего госпитализировали, сейчас он чувствует себя хорошо
Об этом сообщает "Магнолия ТВ".
Мать одного из пострадавших позвонила в полицию и сообщила, что ее сына с другом унесло на льдине далеко от берега.
Как спасали парней?
Когда копы прибыли на место, 18-летнего парня уже доставлял к берегу местный житель на лодке. Под ногами юноши в то время уже растаял лед и тот начал тонуть. К счастью, сейчас он в удовлетворительном состоянии в больнице.
15-летний мальчик в тот момент еще оставался на льду на расстоянии около 400 метров от берега. Полицейские нашли еще одну лодку и вместе со спасателями поплыли к испуганному юноше. Через несколько минут подросток уже был на берегу.
Что делать, если провалились под лед?
- не паникуйте и громко зовите на помощь;
- широко раскиньте руки на края льда и удерживайтесь, чтобы не окунуться в воду с головой;
- старайтесь осторожно дотянуться до предмета, который поможет вам удержаться или выбраться на поверхность;
- выбирайтесь на лед без резких движений, налегая грудью и поочередно вытягивая на поверхность ноги. Старайтесь занять своим телом самую большую площадь на льду;
- выбравшись из проруби, необходимо откатиться от нее на безопасное расстояние, а затем ползти в ту сторону, откуда вы пришли, поскольку там крепость льда уже проверена;
- после этого ни в коем случае нельзя быстро бежать к берегу.