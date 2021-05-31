За что? В Киеве на мужчину напали птицы (видео)

Мужчине пришлось убегать от двух настырных птиц

Птицы напали на мужчину в Киеву. Фото: скрин

В Киеве вороны внезапно напали на прохожего мужчину. Он пытался уклонится от них, чтобы они его не поранили.

Об этом сообщает Киев сейчас в Telegram.

Это произошло на улице Саксаганского.

Птицы напали на мужчину. Видео: Киев Сейчас/Telegram

Что стало причиной агрессии пернатых – непонятно.

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Мужчина долго убегал от них, пока не скрылся за дверью подьезда.

Ранее мы писали, что в "Аскании-Нова" снова погибли краснокнижные птицы.

Напомним, в январе в "Аскании-Нова" погибли 185 краснокнижных журавлей.