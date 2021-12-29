За е-билеты и парковку. Киев вошел в ТОП-100 "умных" городов мира

Столица заняла 82 место в рейтинге "умных" городов / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев вошел в ТОП-100 умных городов мира. Столица поднялась на 16 пунктов в мировом рейтинге Smart City Index и заняла 82 место, обогнав Рим, Стамбул и Лиссабон.

Об этом сообщает руководитель "умного" Киева Петр Оленич в Telegram.

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Лучшая положительная динамика за год только у трех городов — Рияд (+23 пункта), Сарагоса (+33 пункта) и Сеул (+34 пункта).

"Исследование Центра мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурского университета технологии и дизайна учитывает экономические и технологические показатели и опросы 15 тысяч местных жителей. Лидерами общего рейтинга стали Сингапур, Цюрих и Осло", – написал он.

По его словам, в Киеве среди онлайн-сервисов положительно отмечены покупка билетов в общественный транспорт, парковочные сервисы, е-документы. В то же время пробки на дорогах, загрязнение воздуха и доступное жилье являются беспокоящими киевлян вопросами.

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Киев не попал в рейтинг с лучшим бизнес-климатом

Рейтинг городов Украины по благоприятности бизнес-климата возглавил Хмельницкий с результатом 72,96 балла из 100 возможных. Об этом сообщал Институт экономических исследований и политических консультаций по результатам опроса предпринимателей.

При этом Киев не попал даже в первую двадцатку рейтинга. Столица смогла занять только 21-е место из 24 с рейтингом 44,1 балла. Это категория городов с низким индексом конкурентоспособности.

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