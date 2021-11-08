Забудьте про тепло. Чего ждать от погоды в Киеве в начале недели – прогноз

Погода в Киеве на 9 ноября / Коллаж "Сегодня"
Завтра, 9 ноября, в Киевебудет пасмурная погода. Температура воздуха максимум будет днем 7 градусов выше нуля.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Днем максимальная температура воздуха будет 7 градусов тепла. Небо покроют облака, но без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду.
Ночью температура воздуха опустится до 2 градусов выше нуля. Дождя не будет.
Прогноз погоды в столице на 9 ноября. Скрин с сайта Укргидрометцентра
Когда будет снег в Киеве?
В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.
С 21 ноября и до конца месяца в Киеве ожидаются осадки. С этого дня, по прогнозу, температура в столице будет на уровне +1°...+3°. В связи с похолоданием ожидается и первый снег.
Снег с дождем в столице ожидается 24, 25 и 27 ноября.
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