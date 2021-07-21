Зацеперы или люди на путях. Какие ЧП чаще всего бывают в киевском метрополитене

Пострадавших вытягивают спасатели. Фото: ГСЧС

В прошлом году в Киевском метрополитене зафиксировали 57 грубых нарушений. Большинство из них – зацеперы, которые пытались проехать между или на вагонах.

Об этом сообщили на странице предприятия в Facebook.

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Какие ЧП случились за год:

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38 зацеперов;

19 пассажиров попадали на пути и были травмированы;

один случай на перегоне "Выдубичи" – "Славутич" закончился летально.

Большинство нарушителей задержали правоохранители.

В этом году было уже 22 нарушения. На днях пассажир перелез через ограждение на перегоне "Левобережная" – "Дарница" и погиб под поездом. Достают пассажиров с путей непосредственно машинист поезда, полицейские, спасатели и врачи скорой. Такие нарушения временно парализуют работу метро на одной из веток.

Напомним, ранее в киевском метрополитене хрупкая девушка подралась с мужчиной.