Задержка транспорта и большие пробки: что происходит на дорогах Киева (карта)

Столицу сковали пробки. Фото: коллаж "Сегодня"
По состоянию на вечер 22 декабря в Киеве произошел массовый сбой общественного транспорта. Так, на дорогах столицы образовались большие пробки.
Что происходит на дорогах Киева – читайте далее в материале "Сегодня".
Что с транспортом?
Задерживается движение троллейбусов №6, 32, 33 по ул. Полярная по причине ДТП. На место вызвана полиция.
Движение троллейбусов №6, 33 организовано до ул. Сошенко. А движение троллейбусов №32 организовано до ст. м. "Минская".
Где пробки в столице?
На вечер 22 декабря в Киеве образовались серьезные пробки по улице Пирогова и на бульваре Тараса Шевченко.
Также движение затруднено по улице Гоголевская, Большая Житомирская, Олеся Гончара, Гаврилишина, Нижнеключевская, Мыкильская и в районе Шулявка.
Кроме того, пробки сковали проспект Гагарина и улицу Академика Заболотного.
В Киеве опять пробки. Скриншот
Почему в Киеве много пробок?
Главная причина пробок в Киеве – неуважение водителей друг к другу.
"Особенно это заметно при проезде перекрестков, – отмечает начальник пресс-службы ГАИ Наталья Сторожек. – Каждый хочет проехать в своем направлении, никто не хочет никого пропускать. В результате и возникают осложнения на дорогах".
Также в столице неэффективная транспортная инфраструктура, пропускная способность которой была рассчитана на меньшее количество машин.