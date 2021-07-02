Загадки киевского метрополитена: станция, стены которой всегда плачут (фото)

В Киеве на двух станция метро течет вода / Фото: коллаж "Сегодня"

На станции метро "Дорогожичи" пассажиры наблюдают следы от потоков воды, которая каким-то образом попала на станцию. В разводах весь потолок, а над рельсами красуются пятна, которые уже начинают желтеть. Выглядит это малоэстетично и не совсем приятно.

Пятна высохнут сами

В Киевском метрополитене нам заявили, что мокрые пятна в подземке – это обычное дело.

"Ничего такого здесь нет, мокрые пятна – это наша текущая работа, которую наши сотрудники регулярно выполняют и на других станциях. Пятна, как появляются, так и высыхают. Никакой критической ситуации на "Дорогожичах" нет. Срочных работ по устранению затекания проводить не нужно. Станция работает в обычном режиме", – сообщили нам в Киевском метрополитене.

В метрополитене подтвердили, что мокрые пятна в метро – обычное дело / Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Станция метро "Дорогожичи" была открыта 30 марта 2000 года

Архитекторы: Валерий Гневишев, Николай Алешкин, Тамара Целиковская

Тип станции: пилонная, глубокого заложения

Станция выглядит очень массивной благодаря облицовке проходов и пилонов зеленым мрамором, а пол украшен мрамором красного цвета.

На "Дорогожичах" видны следы от воды / Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Грунтовые воды "съели" светильник

Пассажиры вспоминают еще одну станцию на этой линии – "Лукьяновскую", на сводах которой наблюдают регулярные пятна. Под колоннами часто видят разложенные тряпки, которыми собирают воду.

Станция метро "Лукьяновская" была открыта 30 декабря 1996 года.

Архитекторы: Тамара Целиковская, Николай Алешкин, Валерий Гневишев

Тип станции: пилонная, глубокого заложения.

Станция украшена белым и зеленым мрамором, хотя при проектировании рассматривались разные варианты ее оформления.

Кстати, начиная со станции "Лукьяновская" в архитектуре станций метро Киева постепенно исчезает обычный мрамор, который привозили из Урала и Узбекистана. В киевской подземке при строительстве начали использовать мрамор, завезенный из Турции, Греции, Италии.

Изначально средний зал станции метро "Лукьяновская" имел красивейший светильник, который по форме напоминал бутоны цветов на изогнутых ножках. Это была красивая система освещения станции. Увы, в 2007-2008 годах светильник пришлось демонтировать, а все из-за несовершенной системы отвода грунтовых вод. Сотрудники подземки провели ремонтные работы на своде станции и устранили затекание. Цветочный светильник пришлось заменить на более практичный и простой.

На Лукьяновской текут ручейки воды / Фото: Олег Тоцкий

"Станция метро "Лукьяновская" в будущем станет пересадочной на четвертую линию метро – на Троещину. Тут запланировано построить соединительную ветку подземки между двумя линиями. Поэтому в оборотном тупике "Лукьяновской" тоннель не заканчивается сразу, а тянется приблизительно еще сто метров – это задел под будущую соединительную ветку", – добавляют в Киевском метрополитене.

Ранее мы сообщали, что киевляне обсуждают застройку возле станции метро "Оболонь". Здесь рядом с входом в подземный переход, ведущий на станцию, возводят жилой высотный дом. Он строится так близко к подземке, что киевляне шутят – жители будут спускаться в подземку на лифте.