Загадки киевского метрополитена. Стройка над станцией, тоннели через озеро и кованые маски

Строительство участка тоннелей между станциями "Почайна" и "Оболонь" было экспериментальным и необычным для Киева

Фото: коллаж "Сегодня"

Киевляне обсуждают застройку возле станции метро "Оболонь". Здесь рядом с входом в подземный переход, который ведет на станцию, возводят жилой высотный дом. Он строится настолько близко к подземке, что киевляне шутят – жильцы будут спускаться в подземку на лифте.

Сайт "Сегодня" узнавал, насколько безопасно такое соседство и какие секреты хранит в себе станция метро "Оболонь".

В метро на лифте?

Местные жители говорят, что из-за стройки в подземном переходе отваливается бетон с потолка, а на его стенах появляются трещины. Также жалуются на вандалов, которые отбивают буквы с названия станции – на одном из входов от названия "Оболонь" осталось на французский манер – "болон". Впрочем, переход уже отремонтирован, а буквы вернули на место сотрудники местного дорожно-эксплуатационного управления.

В Киевском метрополитене считают, что ничего опасного в таком соседстве для подземки нет.



Фото: Александр Марущак / "Сегодня"

"Дом возводиться возле подземного перехода, и на работу метрополитена эта стройка никак не влияет. К тому же этот подземный переход не находится у нас на балансе", – сообщили сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Фото: Александр Марущак / "Сегодня"

Тоннели через окно

Кстати, строительство участка тоннелей между современными станциями "Почайна" и "Оболонь" тоже было экспериментальным и необычным для Киева.

Фото: Олег Тоцкий

"На этом участке тоннели метрополитена должны были проходить через одно из озер, которое образовалось после гидравлического намыва жилого массива – сейчас это озера Иорданское и Кирилловское. Здесь была насыпана дамба через озеро. Когда была готова ее нижняя часть, то будущие тоннели были построены на ней. Уже после этого было выполнено финальное строительство дамбы, через нее позже проложили южную часть Оболонского проспекта. Чтобы тоннели не проседали на этом участке, они построены на усиленной основе", – рассказали нам в Киевском метрополитене.

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Театральные маски под землей

Станция метро "Оболонь" была открыта 19 декабря 1980 года, и в этом году ей исполнится 41 год.

Изначально она называлась "Проспект Корнейчука", в честь украинского советского писателя и драматурга Александра Корнейчука.

По этой причине оформление станции было выполнено в театральной тематике.

На колейных стенах станции есть две большие кованные композиции в виде девушки, а также театральные маски.

Тип конструкции станции – колонная мелкого залегания.

Архитекторы станции: Тамара Целиковская, Анатолий Крушинский, Александр Працюк.

Художник – Петр Ганжа.

Фото: Александр Марущак / "Сегодня"

Пчелиные соты на станции

В метрополитене добавляют, что это первая станция на столичной Оболони.

Фото: Олег Тоцкий

"Станция "Оболонь" стала не только важным транспортным узлом для киевлян, но и своеобразными воротами к новому жилому массиву. Архитекторы пытались создать ассоциацию внешнего пространства Оболони с внутренним убранством станции. Именно поэтому колоны станции имеют форму шестигранников, а светильники под потолком выполнены в форме треугольников. Они похожи на пчелиные соты, именно такой принцип размещения улиц и микрорайонов в этом жилом массиве", – рассказывают в Киевском метрополитене.

Кстати, колонны и стены станции облицованы узбекским мрамором "Газган" – песочно-желтого оттенка. Говорят, что многие постройки Оболони советского периода имели именно такой цвет.

Фото: Александр Марущак / "Сегодня"

Ранее мы сообщали, что в Киеве продолжается строительство метро на Виноградарь. Сайт "Сегодня" поинтересовался, как идет строительство тоннеля от станции метро "Мостицкая" до станции "Сырец", сколько метров уже пройдено щитом "Галина" и когда начнется строительство второго тоннеля.