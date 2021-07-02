Закопала труп во дворе дома. Под Киевом беременная девушка убила свою мать (фото)

Копы на месте преступления. Фото: Нацполиция области/Facebook
В селе Бугаевка (Киевская область) дочь убила собственную мать и закопала во дворе дома. Об исчезновении женщины в полицию сообщила ее старшая дочь.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.
Накануне исчезновения женщина вместе с беременной младшей дочерью отдыхала у соседей и употребляла спиртное.
Читайте также: В школе в Днепре нашли труп мужчины: что известно
"Затем родственницы вернулись домой, между ними возникла ссора, во время которой 18-летняя дочь толкнула мать и пошла спать. Когда же утром девушка проснулась, нашла мать мертвой. Испугавшись осуждения родственников и односельчан, она похоронила мать на территории домовладения, где правоохранители и обнаружили тело хозяйки", – говорится в сообщении.
Труп был направлен на экспертизу, впрочем, выяснить причины смерти не удалось. Следов насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Ранее мы писали, что в Черкасской области нашли труп в багажнике с деньгами.
Также напомним, в Николаевской области сын задушил отца за отказ переключать канал. Тело погибшего в реке заметил местный рыбак.
Новости на эту же тему: