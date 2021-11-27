Замахнулись на грудь. Реально ли сделать из Родины-матери архангела Михаила

Такой проект может стоить около миллиарда гривен. / Фото: Коллаж: Сегодня

Жители столицы обсуждают петицию, опубликованную на сайте Киевсовета, в которой киевлянин Александр Артемов предлагает переделать статую Родины-матери в изваяние Архангела Михаила, покровителя Киева.

Поскольку статуя Родины-матери довольно таки мужеподобная, то автор петиции предлагает убрать со статуи грудь, заменить советский греб на герб Киева, а также приделать к статуе движущиеся крылья, чтобы они шевелились под воздействием ветра.

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Пока за такую инициативу на сайте Киевсовета за два дня проголосовало лишь 12 человек. Чтобы петицию приняли к рассмотрению городские власти, необходимо за 58 дней собрать 6000 тысяч голосов.

Что думают в мэрии

Мы поинтересовались в Киевсовете, будут ли рассматривать эту петицию, если она каким-то чудом наберет необходимое количество голосов.

"В соответствии с порядком рассмотрения петиций, если она наберет достаточное количество голосов, то обязательно будет рассмотрена", – сообщил сайту "Сегодня" заместитель главы КГГА, депутат Киевсовета Владимир Прокопив.

Он считает, что по данной теме нужно дать ответы на два основных вопроса. Первое, насколько это возможно сделать технически. Второе – это стоимость работы и уместны ли такие траты в условиях пандемии.

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"Я думаю, что тут будет идти речь или о десятках, или о сотнях миллионов гривен. Суммы скорее всего будут запредельные. Если мы получим ответы на этих два важных вопроса, тогда можно будет обсуждать уместность такой переделки монумента", – сообщил сайту "Сегодня" Владимир Прокопив.

По словам замглавы КГГА, столице не помешают даже два таких памятника.

"Если, например, появился бы меценат, который сказал, что хочет переделать Родину-мать в Архистратига Михаила, и готов потратить на это свои средства, то, наверное, я бы его переубеждал, чтобы оставить старое и построить совершенно новое. То есть, поставить еще одну такую же по высоте статую, только Архангелу Михаилу. Почему нет?", – поясняет Владимир Прокопив.

Чревато обрушением скульптуры

Напомним, что автор скульптуры Родина-мать, Василий Захарович Бородай, умер в 2010 году, не дожив до принятия Верховной Радой Закона о декоммунизации, который вступил в силу в мае 2016 года.

Его внук, скульптор Василий Бородай, считает, что идея с превращением статуи в архангела полностью абсурдная.

"Это просто какие-то глупости. В США когда-то победила петиция о постройке Звезды смерти из "Звездных войн". Народ очень быстро собрал подписи. Но им сказали – денег нет, извините. А в случае с Родиной-матерью, могу сказать, что защиту авторских прав еще никто не отменял. А они действуют 70 лет после смерти автора. Поэтому обсуждать можно все что угодно, но толку от этого никакого", – рассказал сайту "Сегодня" внук автора монумента, скульптор Василий Бородай.

Он говорит, что технически можно переделать все, даже Родину-мать, но вмешиваться в структуру скульптуры небезопасно. В Украине специалистов по металлоконструкциям такого класса просто нет. А современное качество новых металлоконструкций лучше не становится, их всеми способами пытаются удешевить.

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"Поэтому боюсь, что это грозит разрушением всего комплекса Родины-мать", – добавляет скульптор.

Есть лишний миллиард?

Василий Бородай также приблизительно оценил возможную стоимость переделки монумента. По его словам, она выльется в кругленькую сумму.

"Если говорить о стоимости таких работ, то это обойдется примерно в 50% от стоимости скульптуры, когда ее создавали. Я думаю, что в миллиард гривен инициаторы не уложатся. Один бумажный проект переделки обойдется в кругленькую сумму", – говорит Василий Бородай.

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