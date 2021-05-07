Занимались сутенерством: в Киеве задержали участников преступной группы (фото)

В Киеве копы разоблачили преступную группу лиц, которые организовали незаконный бизнес по предоставлению сексуальных услуг. Интимный сервис наладила женщина, а помогали ей в этом два администратора и водитель. Для предоставления услуг сообщники привлекли около 50 проституток.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Так, на территории столицы задержали членов организованной группы за сутенерство. В состав преступной группировки входило четыре человека. 42-летняя организатор арендовала квартиры в центре столицы, где проститутки оказывали интимные услуги.

Ей помогали два администратора, которые занимались размещением рекламных объявлений в сети Интернет.

Они проводили так называемые "кастинги" и собеседования с женщинами, которые хотели оказывать сексуальные услуги за деньги. Также был задействован водитель-охранник, сопровождавший проституток к клиентам.

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"Для предоставления пикантных услуг сообщники привлекли около пятидесяти проституток, которые за свою "работу" получали от 1000 до 5000 гривен в час. С так называемой "выручки" 50% девушки оставляли себе, а 50% отдавали членам группировки", - говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство за сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией.

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве задержали сотрудника Службы безопасности Украины, которого подозревают в сутенерстве и "крышевании" путан. Кроме того, он обеспечивал девушек рекламой на сайтах знакомств, за что также получал "вознаграждение".

А в Одессе троих офицеров полиции заподозрили в вымогательстве и получении взятки от проституток – копы добились "выплаты" в 2500 долларов. Подозреваемыми оказались два подполковника и старший лейтенант, сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.